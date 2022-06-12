Ukrayna-Rusya savaşında binlerce kişi hayatını kaybetti. Birçok kent yerle bir oldu.



24 Şubat'ta başlayan savaşın başından bu yana Batılı ülkeler Ukrayna'ya silah yağdırdı. Savaş hala son ermedi ancak silah şirketleri şimdiden karlı çıktı.



NATO ülkeleri Kiev yönetimine 8 milyon dolardan fazla silah yardımı yaptı. Hala da yapmaya devam ediyor.

Avrupa'dan silah alımı hamlesi



Avrupa ülkeleri de, Rusya ile bozulan ilişkileri sonrası olası risklere karşı önlem almaya başladı. Savunma bütçelerini 200 milyar euro artırdı.



Özellikle Demir Perde ülkeleri, ellerindeki eski teknoloji silahları Ukrayna'ya "yardım" adı altında gönderdi. Bunların yerine yeni silah alımına gitti.



Daha önce de pek çok kez yaşandığı gibi Rusya-Ukrayna çatışmasının kazananı Batılı silah şirketleri oldu.

En çok ABD şirketleri kazandı



Bu süreçte en çok da Amerikan silahları satıldı. Raytheon, Lockheed Martin ve Noerthrop Grumman savaştan kazançlı çıkan şirketler oldu.

ABD yapımı Javelin tanksavar füzelerinden Ukrayna'ya 6 bin 500 adet gönderildi. Bu füzelerin her biri yaklaşık 78 bin dolar değerinde.



Washington, yine Amerikan şirketlerinin ürettiği radar sistemlerini de Ukrayna'ya yardım olarak gönderiyor. Bin 400 Stinger füzesini Kiev'e veren ABD kendi stoklarını yenilemek için de 625 milyon dolarlık yeni anlaşma imzaladı. 700 kamikaze dronu ile 50 milyar atımlık cephane de ABD'den Ukrayna'ya yapılan sevkiyatlar arasında.

Savaş onlar için kazanç kapısı



Avrupa'nın savaştan kazançlı çıkan savunma sanayii grupları ise İngiliz BAE Systems ve Fransız Thales oldu. Bu şirketlerin ürettiği cephanenin yanı sıra, tanksavar ve uçaksavar füzeler de Ukrayna'ya gönderiliyor.



Salgın döneminde zor günler yaşayan bu şirketlerin hisseleri savaşla birlikte hızla yükselişe geçti. Şirketler karlarını katlarken ise, asıl tehlike kapıda. Savaş sürerken silahların önemli bir kısmı karaborsaya düşmüş durumda.

"Silahlar terör örgütleri tarafından kullanılabilir"



Savunma uzmanları, bir haftada harcanabilecek cephanenin bir günde bitirildiğine dikkati çekiyor.



Normalde ülkelere satışları bile sayısız prosedürle yapılan bu silahları, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin karaborsa üzerinden kolayca edinebileceği uyarısı yapılıyor.

Haber: Asena Maraş