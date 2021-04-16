Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 13:40Son Güncelleme: Kaynak: Radiozet
Şarja takılı telefonla küvete giren genç hayatını kaybetti
Polonya'da şarja takılı telefonla küvete giren genç kız, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Polonya'nın Lebork kasabasında 17 yaşındaki genç kız banyoda cep telefonunu şarja taktı ve su dolu küvete girdi.
Telefonu su dolu küvete düşüren genç kız elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ebeveynleri kızın cansız bedenini buldu.
Yapılan otopside genç kızın elektrik çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.
Bölge Savcısı Patryk Wegner, elektrik çarpmasının neden ve nasıl meydana geldiğinin açığa çıkması için bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunu söyledi.
Sıradaki Haber
Rusya'dan İngiltere'ye misilleme: İngiliz Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz