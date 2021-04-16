Polonya'nın Lebork kasabasında 17 yaşındaki genç kız banyoda cep telefonunu şarja taktı ve su dolu küvete girdi.

Telefonu su dolu küvete düşüren genç kız elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ebeveynleri kızın cansız bedenini buldu.

Yapılan otopside genç kızın elektrik çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.

Bölge Savcısı Patryk Wegner, elektrik çarpmasının neden ve nasıl meydana geldiğinin açığa çıkması için bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunu söyledi.