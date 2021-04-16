Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 13:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'dan İngiltere'ye misilleme: İngiliz Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Londra Büyükelçisini çağırdı. Rusya'dan da misilleme gecikmedi, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
ABD yönetiminin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklaması sonrasında, Rusya'nın Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Çağırma sebebinin siber saldırılar, demokratik süreçlere müdahale ve Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri güç yığmasıyla ilgili olduğu açıklandı.
Rusya'dan misilleme
Rusya Dışişleri Bakanlığı da Moskova'daki İngiliz Büyükelçi Deborah Bronnert'in görüşmeler için çağrıldığını duyurdu.
İngiliz elçiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İngiltere elçisinin daha önceden planlandığı üzere Rusya Dışişleri Bakanlığı'na gittiği bildirildi.
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