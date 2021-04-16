ABD yönetiminin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklaması sonrasında, Rusya'nın Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Çağırma sebebinin siber saldırılar, demokratik süreçlere müdahale ve Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri güç yığmasıyla ilgili olduğu açıklandı.

Rusya'dan misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Moskova'daki İngiliz Büyükelçi Deborah Bronnert'in görüşmeler için çağrıldığını duyurdu.

İngiliz elçiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İngiltere elçisinin daha önceden planlandığı üzere Rusya Dışişleri Bakanlığı'na gittiği bildirildi.