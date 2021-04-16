Pakistan'ın en kalabalık kenti Karaçi'de halk, günlük su ihtiyacının yarısından daha azını tedarik edebiliyor. Artan nüfusla Karaçi’nin su ihtiyacı da artıyor ve kentte daha fazla tüketiliyor.

Tedariğin az olması nedeniyle de içme suyu hırsızları ortaya çıktı.

Su, karaborsada...

Kartvizitleri bile olan hırsızlar, su dağıtım şebekesine hat çekiyor. Çaldıkları suyu karaborsada satıyor.

Bir tanker su 150 dolara alıcı buluyor. Hırsızlar günde 5 bin ila 7 bin 500 dolar arasında para kazanıyor.

İklim değişikliğinin en çok etkilediği ülkelerden

Pakistan, karbon emisyon payı çok düşük olmasına karşın, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ilk 10 ülke arasında.

Himalaya Dağları'ndaki buzulların üçte birinin bu yüzyılın sonunda ortadan kalkacağı sanılıyor.

Bu da Asya'nın güneyinde yaşayan yaklaşık 2 milyar insanın suya ulaşımını tehdit ediyor.