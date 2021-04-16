Mehmetçiğin destan yazdığı harekatla Afrin'de bozguna uğrayan teröristler kaçarken binlerce mühimmat ve el yapımı patlayıcıyı geride bıraktı. Maranez cephe hattındaki mühimmat ve patlayıcıları, TRT Haber ekibi görüntüledi.

Teröristler kaçarken patlayıcı ve mühimmatları geride bıraktı

Havan topu, roket ve mayınlar. Teröristlerin kaçarken geride bıraktığı binlerce mühimmat ve patlayıcı tek tek ortaya çıkarıldı.



Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'den kaçan PKK/YPG'li teröristler Tel Rifat'a sığındı. Teröristler saldırılarda kullandıkları mühimmat ve patlayıcıları kaçarken geride bıraktı.

10 binden fazla mühimmat, 6 tona yakın el yapımı patlayıcı

Mehmetçik, 10 binden fazla mühimmatın yanı sıra 6 tona yakın el yapımı patlayıcıyı tek tek buldu. Ele geçirilen mühimmat içinde özel yapım patlayıcılarda bulunuyor.

TSK’nın Afrin operasyonu sırasında 4 bin terörist etkisiz hale getirilirken 8 bine yakın terörist de Tel Rifat’a sığınmıştı. Teröristler güvenli bölgelere sızma ve saldırı girişimlerinde bulunsa da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından anında etkisiz hale getiriliyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyyüp Burun