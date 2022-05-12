Rusya'nın saldırılarında Lviv Kiev güzergahında bulunan Makariv kenti ağır hasar gördü. Kiev'e 55 kilometre uzaklıktaki Makariv'e giden yollar Rus birliklerince bloke edildi.

Bölge hastanesine, yaralı asker ve sivillerin ulaştırılmasını engelledi. Sivil yerleşim yerleri bombardımanlar sonucu yıkıldı. Sağlık kuruluşları, hastane ve klinikler harabeye döndü.

Borodyanka'nın ardından işte bu noktaya Makariv'e gelen Rus birlikleri topçu atışlarıyla etraftaki bütün evleri yok ettiler. Yerle bir ettiler. İşte onlardan biri de şuan içinde bulunduğumu bu klinik. Klinik tam anlamıyla saldırıların ardından kullanılamaz hale gelmiş durumda.

Başarı gösteren askerler ödüllendirildi



Makariv bölgesinde Rus ordusuna karşı direnişe katılan ve başarı gösteren askerler ödüllendirildi. Törende isimleri tek tek okunan askerlere plaket takdim edildi.



Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ve Savunma Bakanı Oleksi Reznikov askerleri tebrik etti.