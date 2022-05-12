Ukraynalı yetkililer ve resmi kuruluşlar, Rus ordusunun ülkenin çeşitli bölgelerine saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çernihiv Valisi Vyaçeslav Çaus, Rus güçlerin Çernihiv'e bağlı Novgorod-Siverskiy şehrindeki kritik altyapılara hava saldırıları düzenlediğini, okul, idari bina ve konutların hasar gördüğünü bilgisi paylaşıldı.

Novgorod-Siverskiy kent yönetiminden yapılan açıklamada, kentteki bir yatılı okula yönelik Rus güçlerince düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Dnipropetrovsk Valisi Valentin Rezniçenko, eyalete bağlı iki köye Rus güçlerce Uragan füzesi atıldığını, bir kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını, enerji altyapısı tesisinin tahrip edildiğini açıklandı.

Zaporijya'da Rus güçleri binaya füze fırlattı

Zaporijya Valiliğinden yapılan açıklamada ise kente Rus güçlerce güdümlü füze fırlatıldığı, isabet alan bir binanın yandığı bilgisi paylaşıldı.

Sumi Valiliği de eyaletin farklı bölgelerine Rus güçlerce yapılan topçu saldırılarında 1 sivilin öldüğüni, çok sayıda konutun hasar gördüğünü vurguladı.

Ukrayna Ulusal Polisi ise Donetsk bölgesinde 10 yerleşim birimine Rus güçlerce saldırı düzenlendiğini, 22 sivil yapının hasar gördüğüni, ölü ve yaralıların bulunduğunu açıkladı.

Azovstal Metalurji Fabrikası'nda Ukrayna askerleri direnişi sürdürüyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rus güçlerin Mariupol kentindeki Azovstal Metalurji Fabrikası'nda direnişi sürdüren Ukrayna askerlerine saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.

Rus ordusu Mariupol kentinde kontrolü sağlasa da haftalar süren çatışmalara rağmen Azovstal'a girememişti. Buradaki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar BM'nin girişimleriyle tahliye edilmişti. Fabrikadaki Ukrayna askerleri ise gıda, su ve ilaç sıkıntısına rağmen direnişi sürdürüyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Azovstal fabrikasında 1000 Ukraynalı askerin bulunduğunu ve bunlardan yarısının acil tıbbi desteğe ihtiyacı olan yaralılar olduğunu bildirmiş, yaralı askerlerin çıkarılması için esir değişimi teklif ettiklerini söylemişti.