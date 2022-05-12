Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen bugünkü etkinliğe, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile diğer üst düzey yetkililer iştirak etti.

Tatbikata, NATO ülkelerinden Arnavutluk, Yunanistan, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, ABD, Fransa ve Karadağ silahlı kuvvetlerinden 4 bin 600 personel, 45 savaş ve nakliye uçağı ile helikopteri katılıyor.

Kuzey Makedonya ev sahipliğinde 20 Mayıs'a kadar sürecek tatbikat kapsamında 700'den fazla paraşüt atlayışı gerçekleştiriliyor.

Krivolak uluslararası bir tatbikat merkezi haline geliyor

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın Kuzey Makedonya ordusunun kapasitesinin, bilgi, beceri ve yetenek paylaşımı aracılığıyla geliştirilmesi ve müttefiklerin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğinin artırılması için önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, "Tatbikat, Krivolak'ın uluslararası bir tatbikat merkezi haline gelmesine katkı sağlıyor. Tatbikat, ABD kara kuvvetlerinin Avrupa'daki hava indirme kuvvetleriyle birlikte Avrupa ve Afrika'da hızlı konuşlanma kabiliyetini göstermeyi de amaçlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatı izleyen Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, bu tatbikatın, NATO'nun kolektif hazırlığını gösterdiğini belirterek, tatbikatın ayrıca Kuzey Makedonya'nın kendi kabiliyet ve kapasitelerini göstermek için olağanüstü bir fırsat olduğunu vurguladı.

Pendarovski, söz konusu tatbikatın, Kuzey Makedonya ordusunun NATO'nun kolektif savunma, güvenlik ve emniyetine katkı sağlama kapasitesine sahip olduğunun bir kanıtı olduğunu söyledi.