BMGK'da Rusya'nın talebiyle oylamaya sunulan karar tasarısı 3 'evet'e (Rusya, Brezilya ve Çin) karşı 12 'çekimser' oyla reddedildi.

Kabul edilmesi için BMGK'daki 15 üyenin 9 'evet' oyunu alması gereken tasarı, BM Genel Sekreterinin "uluslararası nitelikli bağımsız bir soruşturma komisyonu" kurmasını talep ederken, soruşturmanın kapsamlı, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sabotajı araştırmasını öngörüyordu.

Sabotajın suçluları, destekçileri, düzenleyicileri ve suç ortaklarını ortaya çıkarmayı amaçlayan tasarı, tarafsız ve uluslararası tanınırlığı olan uzmanların atanmasını talep ediyordu.

Tasarı, BM Genel Sekreterinin 30 gün içinde sonuçları rapor etmesini öngörüyordu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, oylama öncesi yaptığı konuşmada Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajlar hakkında Danimarka, Almanya ve İsveç'in yürüttüğü soruşturmaların "şüpheli" olduğuna işaret etti.

Daha kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmanın gerekliği olduğunu aktaran Nebenzya, "Kıymetli olan vaktimizi harcıyoruz." uyarısında bulundu.

Kuzey Akım boru hatlarına eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.