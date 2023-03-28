Enstitünün, deniz ekosistemlerinin işleyişi için elzem olan türlerin korunmasına yönelik Biyolojik Çeşitlilik Vakfı ile yürüttüğü çalışmalar Frontiers dergisinde yayımlandı.

Raporda, köpek balıkları ve vatozların, denizlerin ve okyanusların dengesinin korunmasında, deniz ekosistemlerinin dengelenmesinde temel bir rol oynadığını hatırlatan uzmanlar, iklim değişikliği, kirlilik ve bilinçsiz avlanma gibi sorunlar nedeniyle bu türlerin yavaş büyümeye, geç olgunlaşmaya ve az sayıda yavru bırakmaya başladığını belirtti.

"Deniz ekosisteminin işleyişini tehlikeye atıyor"

"Akdeniz'de köpek balığı ve vatoz türlerinin yarısından fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve bu da deniz ekosistemlerinin işleyişini tehlikeye atıyor" ifadesi kullanılan raporda, balıkçılığın hedefi olmayan ancak tesadüfen yakalanan bu türlerin korunması için ek önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Çalışmalara katılan Valensiya Üniversitesi'nden araştırmacı David Ruiz Garcia, balıkçıların daha fazla bilinçlendirilmesi ve işbirliklerinin artırılması gerektiğini ifade ederek, yakalanan köpek balığı ve vatozların hayatta kalmalarının garanti edileceği önlemlerin uygulanmasını istedi.

Garcia ayrıca, "İklim sorunundan dolayı artık daha az biyolojik çeşitliliğe sahip, daha basit, daha az üretken ve meydana gelebilecek değişikliklere daha kısıtlı cevap veren bir ekosisteme doğru ilerliyoruz" ifadesini kullandı.