Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 20:20Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'dan Meta'ya 27 milyon dolarlık ceza
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da yasaklı içerikleri kaldırmadığı için Meta'ya 27 milyon dolarlık para cezası verildi.
Rusya'da bir mahkeme, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Meta'ya rekor düzeyde bir ceza verdi.
Mahkemenin basın servisi, Meta'ya 2 milyar ruble (27 milyon dolar) para cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Rusya bugün Google'a da rekor ceza verdi
Rusya'da bir mahkeme, yasaklı içeriği kaldırmadığı için Google'a 98,1 milyon dolarlık para cezası vermişti.
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