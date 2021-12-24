Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 19:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'da Rus Konsolosluğu'na molotofkokteylli saldırı
[Fotoğraf: Getty]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Lviv kentindeki Rus Konsolosluğuna bir kişinin molotofkokteyli attığını duyurdu. Moskova, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası verdi.
Ukrayna'nın Lviv kentindeki Rus Konsolosluğuna bir kişi molotofkokteyli ile saldırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "terör eylemi" olarak niteleyerek Ukrayna'ya protesto notası gönderdi.
Ukrayna polisi soruşturma başlattı
Ukraynalı bir yetkili, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ukrayna yönetiminin Moskova'dan özür dilemesi istendi.
Ukrayna polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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