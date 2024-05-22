Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 22.05.2024 07:38

Rusya'dan Fransa'ya tehdit: Tepki yalnızca siyasi olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri güç göndermesi halinde Rusya'nın tepkisinin yalnızca siyasi olmayacağını söyledi.

Rusya'dan Fransa'ya tehdit: Tepki yalnızca siyasi olmayacak

RIA haber ajansının aktardığına göre, Bakanlığın Avrupa Dairesi Başkanı Artyom Studnikov, Rusya'nın böyle bir durumda ne gibi önlemler alacağını belirtmedi ancak Moskova'nın Paris'i uyardığını söyledi.

Studnikov, Fransız kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermenin iki nükleer silahlı ülke arasında çatışma riskini artıracağını da sözlerine ekledi.

Daha önce Fransa Savunma Bakanlığının,  Ukrayna'ya 2 bin askerden oluşan birlik gönderme hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hem içeride hem de savaş alanında daha saldırganlaştığını" belirterek,  "Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini söylüyoruz" demişti.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Fransa Emmanuel Macron
Sıradaki Haber
Filipinler: Facebook yeni doğmuş bebek satışını engellemiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
34 ilde 'Sibergöz-40' operasyonu: 181 gözaltı
07:14
Filipinler: Facebook yeni doğmuş bebek satışını engellemiyor
06:46
Meksika'da silahla vurulmuş 10 ceset bulundu
06:22
Akaryakıt istasyonunda yangın: 1 işçi hayatını kaybetti
06:19
İngiltere'de Hong Kong ajanlığıyla suçlanan eski donanma mensubu, bir parkta ölü bulundu
06:49
İngiltere'de enfekte kan skandalı
"TCSG UMUT", tatbikat için gün doğumunda limandan ayrıldı
"TCSG UMUT", tatbikat için gün doğumunda limandan ayrıldı
FOTO FOKUS
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ