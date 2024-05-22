İngiltere'de Hong Kong ajanlığıyla suçlanan eski donanma mensubu, bir parkta ölü bulundu

37 yaşındaki Matthew Trickett, başkent Londra'nın batısındaki Maidenhead kasabasında yaşıyordu. Trickett'in Pazar günü aynı kasabadaki Grenfell Parkı'nda ölü bulunduğu kaydedildi.

Thames Valley bölge polisi, Trickett'in ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirlenebileceğini duyurdu.

Trickett bulunduğunda acil müdahale yapıldı ancak olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yetkililer, Pazar günü parkta bulunanlara, konuyla ilgili bir bilgileri olması durumunda polise başvurmaları çağrısını yaptı.

Trickett'in ailesinden yapılan açıklamada, "Sevgili oğlumuz, kardeşimiz, ailemizin üyesi olan Matthew'in kaybının acısını yaşıyoruz" dendi ve hayatını kaybeden Matthew Trickett'in mahremiyetine saygı duyulması istendi.

Altı yıl İngiliz Kraliyet Donanması'nda asker olarak görev yaptı

İçişleri Bakanlığı'nda göçmenlik bürosu çalışanı olan Trickett, 2007-2013 yılları arasında altı yıl İngiliz Kraliyet Donanması'nda asker olarak görev yaptı.

Trickett'in MTR Danışmanlık adında özel bir güvenlik firması olduğu da açıklandı.

Geçen hafta Trickett ile birlikte Chi Leung Wai ve Chung Biu Yuen adlı kişiler, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında mahkemeye çıkarılarak, Hong Kong istihbaratına yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Mahkemede söz konusu kişiler, 20 Aralık 2023 ve 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında "yabancı istihbarat servisinin işine yarayacak" bilgiler toplamak, gözlem yapmak ile suçlandı.

Şüphelilerin, Hong Kong istihbaratı yararına, İngiltere'deki "demokrasi yanlısı muhalifleri gözetlediği" iddia edilmişti.

Bu kişiler hakkındaki bir diğer suçlama da, 1 Mayıs tarihinde İngiltere'deki bir adrese "zorla girmeleri" oldu.