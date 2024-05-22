Parçalı Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.05.2024 06:07

Hamas: İsrail, AP ekibinin ekipmanlarına el koyarak işlediği suçları gizliyor

Hamas, İsrail makamlarının yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koyarak "işlediği suçları dünya kamuoyundan gizlediğini" belirtti.

Hamas: İsrail, AP ekibinin ekipmanlarına el koyarak işlediği suçları gizliyor

Hamas, İsrail İletişim Bakanlığı yetkililerinin gün içerisinde Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin, AP'nin yayın ekipmanlarına el koymasının, basının çalışma özgürlüğüne karşı tekrarlanan keyfi ve baskıcı bir eylem olduğu ifade edildi.

İsrail'in bu eylemiyle "Filistin halkına karşı işlediği suçları ve ihlalleri dünya kamuoyundan gizlemeyi" hedeflediği aktarıldı.

İsrail'in bu tür eylemlerinin, insan hakları ve basının çalışma özgürlüğü değerlerine saygı duyduğuna ilişkin iddialarının düzmece olduğunu yansıttığı ifade edildi.

İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri, bugün Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.

ABD yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail'in el koyduğu AP'nin canlı yayın ekipmanlarını iade edeceği bildirilmişti.

ETİKETLER
Hamas İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Yunanistan'da Filistin'e destek eylemine katılan 9 kişinin sınır dışı edilmesi talep edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:14
Filipinler: Facebook yeni doğmuş bebek satışını engellemiyor
06:46
Meksika'da silahla vurulmuş 10 ceset bulundu
06:22
Akaryakıt istasyonunda yangın: 1 işçi hayatını kaybetti
06:19
İngiltere'de Hong Kong ajanlığıyla suçlanan eski donanma mensubu, bir parkta ölü bulundu
06:49
İngiltere'de enfekte kan skandalı
06:09
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hiç kimsenin İsrail'i eleştirme hakkı yok
Meksika'da maymunlar aşırı sıcak nedeniyle ölmeye başladı
Meksika'da maymunlar aşırı sıcak nedeniyle ölmeye başladı
FOTO FOKUS
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ