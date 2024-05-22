Yunanistan'da Filistin'e destek eylemine katılan 9 kişinin sınır dışı edilmesi talep edildi

Avukat Iota Masuridu, yaptığı açıklamada, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 13 Mayıs gecesi başlatılan Filistin'e destek amaçlı yerleşme eyleminin ardından üniversite binasında gözaltına alınan müvekkillerinin durumu hakkında bilgi verdi.

Masuridu, "Müvekkillerimin gözaltına alındıktan sonra, kamu güvenliği için tehlike teşkil ettikleri iddiasıyla tutuklanmaları ve sınır dışı edilmeleri istendi. Şimdi Amigdaleza Göçmen Merkezi'nde tutuluyorlar." ifadesini kullandı.

Haklarında kamu malına zarar vermek ve işaret fişeği kullanmak gibi suçlamalar bulunan İngiliz, Fransız, İtalyan, İspanyol ve Alman müvekkillerinin 28 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacağını belirten Masuridu, savunma avukatlarının duruşmada hem tutukluluk hem de savcının sınır dışı talebine itiraz edeceğini bildirdi.

Masuridu, müvekkillerinin Filistin'e destek için yaptığı eylemin tamamen sembolik olduğunu vurguladı.

Polis, 28 kişiyi gözaltına almıştı

Üniversitenin eylemle ilgili herhangi bir şikayette de bulunmadığını kaydeden Masuridu, "Eylem, şu an tüm dünyayı üzen bir konu için yapılan yasal siyasi bir protesto çerçevesindeydi. Tüm ülkelerin vatandaşlarının şu an Gazze'de kan dökülmesini durdurmak için hükümetlere baskı yapma hakkı vardır. Bu, tamamen yasal ve etik bir haktır." dedi.

Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde, ülkedeki öğrenci birliklerinin çağrısıyla 13 Mayıs'ta yapılan eylemde Filistin'e destek mesajı verilmişti. Gece boyu süren eylemde öğrenciler, üniversitede yerleşme eylemi yapmıştı. Polis, 14 Mayıs'ta savcı eşliğinde okula girerek yerleşme eylemi yapan 28 kişiyi gözaltına almıştı.