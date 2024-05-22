Parçalı Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.05.2024 06:05

Yunanistan'da Filistin'e destek eylemine katılan 9 kişinin sınır dışı edilmesi talep edildi

Yunanistan'da savcılık, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Filistin'e destek eylemine katılan 9 Avrupa Birliği (AB) vatandaşının "kamu güvenliği açısından tehdit oluşturdukları" gerekçesiyle sınır dışı edilmesini istedi.

Yunanistan'da Filistin'e destek eylemine katılan 9 kişinin sınır dışı edilmesi talep edildi

Avukat Iota Masuridu, yaptığı açıklamada, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 13 Mayıs gecesi başlatılan Filistin'e destek amaçlı yerleşme eyleminin ardından üniversite binasında gözaltına alınan müvekkillerinin durumu hakkında bilgi verdi.

Masuridu, "Müvekkillerimin gözaltına alındıktan sonra, kamu güvenliği için tehlike teşkil ettikleri iddiasıyla tutuklanmaları ve sınır dışı edilmeleri istendi. Şimdi Amigdaleza Göçmen Merkezi'nde tutuluyorlar." ifadesini kullandı.

Haklarında kamu malına zarar vermek ve işaret fişeği kullanmak gibi suçlamalar bulunan İngiliz, Fransız, İtalyan, İspanyol ve Alman müvekkillerinin 28 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacağını belirten Masuridu, savunma avukatlarının duruşmada hem tutukluluk hem de savcının sınır dışı talebine itiraz edeceğini bildirdi.

Masuridu, müvekkillerinin Filistin'e destek için yaptığı eylemin tamamen sembolik olduğunu vurguladı.

Polis, 28 kişiyi gözaltına almıştı

Üniversitenin eylemle ilgili herhangi bir şikayette de bulunmadığını kaydeden Masuridu, "Eylem, şu an tüm dünyayı üzen bir konu için yapılan yasal siyasi bir protesto çerçevesindeydi. Tüm ülkelerin vatandaşlarının şu an Gazze'de kan dökülmesini durdurmak için hükümetlere baskı yapma hakkı vardır. Bu, tamamen yasal ve etik bir haktır." dedi.

Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde, ülkedeki öğrenci birliklerinin çağrısıyla 13 Mayıs'ta yapılan eylemde Filistin'e destek mesajı verilmişti. Gece boyu süren eylemde öğrenciler, üniversitede yerleşme eylemi yapmıştı. Polis, 14 Mayıs'ta savcı eşliğinde okula girerek yerleşme eylemi yapan 28 kişiyi gözaltına almıştı.

ETİKETLER
Yunanistan Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Norveç: UCM Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarırsa buna uymak zorunda kalacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:14
Filipinler: Facebook yeni doğmuş bebek satışını engellemiyor
06:46
Meksika'da silahla vurulmuş 10 ceset bulundu
06:22
Akaryakıt istasyonunda yangın: 1 işçi hayatını kaybetti
06:19
İngiltere'de Hong Kong ajanlığıyla suçlanan eski donanma mensubu, bir parkta ölü bulundu
06:49
İngiltere'de enfekte kan skandalı
06:09
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hiç kimsenin İsrail'i eleştirme hakkı yok
Meksika'da maymunlar aşırı sıcak nedeniyle ölmeye başladı
Meksika'da maymunlar aşırı sıcak nedeniyle ölmeye başladı
FOTO FOKUS
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ