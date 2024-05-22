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Dünya
TRT Haber 22.05.2024 06:45

Meksika'da silahla vurulmuş 10 ceset bulundu

Meksika'nın Guerrero eyaletinde, silahla vurulduğu belirlenen 10 kişinin cesedi bulundu.

Meksika'da silahla vurulmuş 10 ceset bulundu

Guerrero eyaleti Kamu Güvenliği Sekterliğinden yapılan açıklamada, Acapulco kentindeki Emliano Zapata Mahallesi'nde çok sayıda ceset bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, olayın organize suç örgütlerinin hesaplaşmasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin silahla öldürüldükten sonra cadde kenarlarına atıldığı ifade edildi.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Pasifik'e kıyısı olan Acapulco kenti, uyuşturucu kaçakçılığı açısından geçiş noktası olarak kabul ediliyor.

Güvenlik verilerine göre Guerrero'da, 2023'te şiddet olaylarından 1890 kişi hayatını kaybetti.

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