Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'dan Fahrizade suikastına kınama
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastı kınadı.
Konuya ilişkin açıklamada, "Bu cinayeti şiddetle kınıyoruz. Söz konusu terör saldırısının kışkırtıcı doğasına ilişkin derin endişe duyuyoruz. Zira cinayetin bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı ve bölgedeki çatışmaların fitilini ateşlemeyi hedeflediği açıktır." denildi.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Fahrizade cinayetinin arkasındaki isimlerin ve söz konusu olayı siyasi amaçları için kullananların sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi.
Olaya ilişkin tüm tarafların gerginliği artırmaya yönelik adımlardan kaçınması yönünde çağrı yapıldı.
İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.
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