Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan Başbakanı Modi: Çiftçilerin sorunlarını çözeceğiz
[Fotoğraf: AA]
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçilerin sorunlarını çözeceklerini söyledi.
Modi, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini, yeni yasaların çiftçilerin yararına olduğu söyledi.
Hindistan’da yeni tarım kanunlarını protesto eden on binlerce çiftçi, bugün de gösterilerine devam etmişti.
[Fotoğraf: Reuters]
Yeni Delhi'de protestolar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı.
Hindistan'da ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC), hükümetin çiftçilerin sorunlarına çözüm bulunması konusunda çaba sarf etmesi gerektiğini belirtmişti.
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