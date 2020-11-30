Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merkel'den Türkiye itirafı: İstenen ilerleme sağlanamadı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerlemenin sağlanamadığını söyleyerek, aralık ayında yapılacak AB zirvesinde Türkiye konusunun gündemde olacağının altını çizdi.
Merkel, AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde yaptığı konuşmada, ekim ayındaki AB zirvesinden bu yana Türkiye ile ilişkilerde birçok zorluklar ve engeller olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilerde maalesef istediğimiz gibi bir ilerleme olmadı" dedi.
Aralık ayında yapılacak AB zirvesinde Türkiye konusunun gündemde olacağının altını çizen Merkel, tartışmanın nasıl sonuçlanacağını beklediklerini vurguladı.
Merkel, yeni tip koronavirüsle mücadelede yeni imkanlar aranması gerektiğine de işaret ederek, "Salgının ekonomik sonuçlarını yıllar boyunca hissedeceğiz" ifadesini kullandı.
Etiketler: Almanya Angela Merkel Türkiye- AB İlişkileri
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