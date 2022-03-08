Batılı ülkelerin Rus ekonomisine yönelik uyguladığı kapsamlı yaptırımların yanı sıra, çok sayıda uluslararası şirket de ülkedeki ofis ve fabrikalarını kapatarak faaliyetlerini durdurma kararı alıyor.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımların hızla azaldığı bu dönemde, Rus vatandaşları istihdamda ve icra ettikleri mesleklerde sorun yaşayacaklarından ötürü kaygı duyuyor.

Moskova sakinlerinden ve psikolog olarak çalışan Olga, yurt dışında yaşayan çok sayıda hastası olduğunu belirterek, “Yaptırımlarla ilgili benim için tehlike yaratan durum bu. İnternetle ilgili bir sorun yaşanırsa, bu insanlarla nasıl çalışabilirim bilmiyorum” dedi.

Mesleğiyle ilgili başka bir sıkıntı yaşamayacağını düşünen Olga, “Çünkü özellikle kriz zamanlarında zihin sağlığıyla ilgili destek gerekiyor” diye konuştu.

Moskova'da ticaretle uğraşan Aleksey, yaptırımlar nedeniyle işlerinin etkilendiğine dikkati çekerek, “Yaptırımlar nedeniyle şimdi her şey donacaktır, fiyatlar uzaya fırlayacaktır. Arz konusunda bir netlik yok ve bir süreliğine başka ticari konuları araştırmamız gerekecek” dedi.

Moskova’da barmenlik yapan Ruslan ise ülkede gelecek 6 aylık dönemin sıkıntılı geçeceği görüşünde. Devletin, bir süre sonra çeşitli çözümler bulacağını anlatan Ruslan, “Çin ve Türkiye bizimle. Başkalarına gerek yok. Doğal gaz ve petrol fiyatı arttığı için, yaptırımları uygulayanların pişman olacağını düşünüyorum. Savaşı desteklemiyorum, ancak dışarıdan gelenlerin de müdahil olmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Moskova’daki bir devlet üniversitesinde okuyan Aleksandra ise şöyle konuştu:

“Rusya’dan çıkan şirketler şimdilik kapalı kalacaklar ancak ekonomik gerekçelerle tekrar açılacaklarını düşünüyorum. İş konusunda çok endişeli değiliz çünkü devletle ilgili bir alandayız. Ancak özellikle hayatımızın standardı konusunda gelecek elbette endişe yaratıyor”