Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'ın Rusya'ya yönelik petrol ithalatı yasağı açıklaması bekleniyor
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapacağı konuşmada, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrole yasak getireceklerini açıklaması bekleniyor.
Beyaz Saray'dan Başkan Joe Biden'ın günlük programına yapılan güncellemede, Biden'ın bugün TSİ 18.45'te bir açıklama yapacağı duyuruldu.
Güncellemede, "Biden, Beyaz Saray'daki Roosevelt Odasından yapacağı konuşmada, Rusya'ya yönelik Ukrayna'daki gerekçesiz savaşı nedeniyle atılacak ileri adımları değerlendirecek." ifadesine yer verildi.
Öte yandan, Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden'ın bugün Rusya'ya yönelik petrol ithalatı yasağını duyuracağına işaret etti.
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