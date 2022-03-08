France İnter radyosuna konuşan, Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte Ukraynalılara geçici koruma sağlamak adına anlaşma sağladıklarını, bu kapsamda Avrupa düzeyinde bir dayanışma olması ve her ülkenin buna katılım sağlaması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Attal, Fransa’ya gelen Ukraynalı sayısının 5 bine ulaştığını söyledi.

"Halihazırda Ukraynalıları karşılamaya hazırız" diyen belediye, dernek ve Fransız vatandaşları olduğunu söyleyen Attal, ihtiyacı olan Ukraynalıları ağırlamaya ve korumaya devam edeceklerini dile getirdi.

AB Geçici Koruma Yönergesi

Rusya-Ukrayna savaşından kaçanların sayısının hızla artması üzerine AB Komisyonu, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni ilk kez harekete geçirmeyi teklif etmiş, ardından AB Konseyi teklifi geçen hafta kabul etmişti.

İlk aşamada 1 yıllık süre için verilecek geçici koruma belgesi, daha sonra duruma göre 2 kez 6'şar ay daha uzatılabilecek.