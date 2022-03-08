AFAD ekipleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle insani yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Siret Sınır Kapısı'na sevk edildi. Ayrıca çok sayıda tırla da insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı.

Türkiye'nin yardım faaliyetlerini organize eden ve Dışişleri Bakanlığı ile Türk vatandaşlarının Romanya üzerinden tahliyesine destek veren AFAD ekipleri, bölgedeki yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen özveriyle çalışmalarını yürütüyor.

AFAD İnsani Yardım Koordinatörü Oğuz İlkbahar yaptığı açıklamada, saldırının ikinci gününden itibaren bölgede 11 kişi ile görev yapmaya başladıklarını söyledi.

Günlük 3 bin 500 kişiye insani yardım dağıtılıyor

Sınır kapısında kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlandığını ifade eden İlkbahar, Türkiye'den gelen 18 yardım tırının Moldova ve Ukrayna makamlarına teslim edildiğini kaydetti:

"Siret Sınır Kapısı'nda günlük yaklaşık 3 bin 500 kişiye insani yardım dağıtıyoruz. Dağıtımlarımızı Türk ve yabancı ayrımı yapmadan gerçekleştiriyoruz. Gündüzleri de ayrıca çorba ve sıcak yemek ikram ediyoruz. 24 saat esasına göre Türk vatandaşlarına ve Ukraynalı mağdurlara yardımda bulunuyoruz. Ayrıca bölgedekilere hijyen malzemesi de dağıtıyoruz."

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının, otobüslerle İstanbul'a gönderildiğini ve bu organizasyonun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getiren İlkbahar, Siret Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan Türk otobüslerine de İstanbul'a ulaşana kadar yetecek gerekli gıda ve hijyen malzemelerini sağladıklarını söyledi.