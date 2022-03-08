İnsani koridorun açıldığı Sumi'de tahliyeler devam ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, koridordan 723 kişinin tahliye edildiğini bunların 576'sının Hindistan vatandaşı olduğunu açıkladı.

Bakanlık ayrıca, 10 tahliye rotası teklif ettiklerini ancak Kiev'in sadece Sumi'yi kabul ettiğini bildirdi