Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 17:22Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya: Sumi'den 723 kişi tahliye edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi kentinden 723 kişinin tahliye edildiğini bu kişilerin 576'sının Hindistan vatandaşı olduğunu açıkladı.
İnsani koridorun açıldığı Sumi'de tahliyeler devam ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, koridordan 723 kişinin tahliye edildiğini bunların 576'sının Hindistan vatandaşı olduğunu açıkladı.
Bakanlık ayrıca, 10 tahliye rotası teklif ettiklerini ancak Kiev'in sadece Sumi'yi kabul ettiğini bildirdi
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