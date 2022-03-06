Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından batının yaptırımlarına her gün yenileri ekleniyor.

Hollanda'daki kurum ve kuruluşlar, finans, enerji, kültür ve ticaret alanlarını kapsayan geniş yelpazedeki yaptırımları uygulamaya koydu.

Ülkedeki üniversite ve araştırma kurumları, Rusya ve Belarus'taki kurumlarla iş birliklerini sonlandıracağını duyurdu.

Ocak 2022'de merkezini Hollanda'dan İngiltere'ye taşıyan Shell, başta Gazprom olmak üzere Rus enerji şirketlerindeki ortak girişimlerinden ayrılacağını açıkladı.

Amsterdam Ermitaj Müzesi, Rusya Devlet Ermitaj Müzesi'yle 30 yılı aşkın süredir yürüttüğü iş birliğini sona erdirdi.

Visa, Mastercad, PAYPAL, EBAY ve Moody's operasyonlarını askıya aldı>

İnternet üzerinden ödeme sistemi PAYPAL, Rusya'daki hizmetlerini durdurdu. EBAY, Ukrayna ve Rusya'ya kargo göndermeme kararı aldı. Moody's, Rusya'daki ticari çalışmalarını durdurdu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli finans kuruluşları Mastercard ve Visa, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.

İtalya, Rus işadamı Aleksey Mordashov'un yatına el koydu.

HAAS F1 takımı, Rus sürücü Nikita Mazepin ile sözleşmesini, Rus şirketi Uralkali ile de sponsorluk anlaşmasını feshetti.

Rus diplomatlar ABD'yi terk ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nden sınırdışı edilen Rus diplomatları almak için Rusya tarafından kiralanan uçak ise Başkent Washington'daki Dulles Havaalanı'na indi.

Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşları durduracağını açıkladı. Şirket yazılı açıklamasında, uçuşları engelleyen "ilave şartların" meydana geldiğini belirtti. İç hatlar ve Belarus'a planlanan uçuşlar ise devam edecek.

Moskova Merkez Bankası ise, Moskova borsasındaki yetersizlik nedeniyle ihracatçılara döviz kazançlarını satmaması talimatı verdi.