Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 984 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 467 bin 673'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 134 artarak 5 bin 859’a, iyileşen sayısı 5 bin 343 artarak 226 bin 731'e çıktı.

Rusya'da vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 2’de kalırken, yeni vakaların yüzde 38,5'inde belirti görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı bin 956 artarak 195 bin 17’ye, ölü sayısı 55 artarak 2 bin 919’a çıktı.

318 binden fazla kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 12 milyon 700 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 318 bin 846 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.