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Kazakistan'da COVID-19 vaka sayısı 13 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Kazakistan'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 183 artarak 12 bin 694'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19'u atlatanların sayısı 232 artarak 7 bin 135'e, ölenlerin sayısı 1 artarak 53'e çıktı.
Ülkede hastalık belirtileri bulunmayan COVID-19 vakaları dün itibarıyla genel vaka sayısından ayrı tutulmaya başlandı.
Son 24 saatte asemptomatik vaka sayısı 357 artarak bin 44'e ulaştı.
Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü'nün sonucu pozitif
Öte yandan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Berik Uali, COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Uali, hastanede gözetim altında tutulduğunu ifade etti.
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