Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 60 yaşındaki sörfçü, 3 metre uzunluğundaki köpek balığının saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın Kingscliff yakınlarında meydana geldiği, sörfçünün saldırıda ağır yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Böylelikle bu yıl, ülkede köpek balığı saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmiş oldu.