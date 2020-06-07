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Avustralyalı sörfçü, köpek balığı saldırısında öldü
[Fotoğraf: AA]
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir sörfçü, köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 60 yaşındaki sörfçü, 3 metre uzunluğundaki köpek balığının saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Olayın Kingscliff yakınlarında meydana geldiği, sörfçünün saldırıda ağır yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.
Böylelikle bu yıl, ülkede köpek balığı saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmiş oldu.
Etiketler: köpek balığı saldırısı avustralyaSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 09:46
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