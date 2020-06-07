Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'de küçük uçak düştü, kurtulan olmadı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin Georgia eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu cenaze törenine giden aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Florida'dan India eyaletine gitmek üzere havalanan Piper 31T tipi çift motorlu küçük uçak, Georgia eyaletinde düştü.
Yetkililer, kazada uçağı kullanan Larry Pruitt, eşi ve 3 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.
Haberde, ailenin cenaze törenine gitmek için yola çıktığı belirtildi.
Etiketler: küçük uçak cenaze töreni abdSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 06:50
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