Dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 400 bin 12'ye, vaka sayısı 6 milyon 917 bin 337’ye ulaştı.

COVID-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 111 bin 656 ölümle ABD'de görüldü.

İşte ülkelerin paylaştığı son rakamlar:

İsveç

İsveç'te Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 656'ya çıktı.

Ülkede vaka sayısı da 43 bin 887'ye yükseldi.

Salgında 24 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsveç'te "sürü bağışıklığı" stratejisi

İsveç'te koronavirüsle mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatılırken, anaokullar, çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, restoranlar, kafeteryalar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları açık tutularak sürü bağışıklığı stratejisi uygulanıyor.

İsveç'te tartışmalı "sürü bağışıklığı" stratejisinin mimarı Halk Sağlık Müdürlüğü Epidemiyolog Anders Tegnell, devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, baştan işi sıkı tutmadıklarını belirtirken, ''COVID-19 hastalığından dolayı gereğinden fazla insan öldü. Baştan işi sıkı tutmalıydık.'' ifadesini kullandı.

Tengell, ikinci bir virüs dalgasında ise İsveç'in diğer ülkelere göre daha şanslı olduğunu savundu.

Başbakan Löfven: Stratejimiz doğru

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, seçtikleri stratejinin doğru olduğunu belirterek, ''Biz uzmanları ve bilim adamlarını dinleyerek hareket ediyoruz. İsveç'in durumunu şu an başka ülkelerle karşılaştırmak doğru değil.'' dedi.

İsveç modeline Rus ruleti benzetmesi

Uppsala Üniversitesi Viroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Björn Olsen, İsveç stratejisini Rus ruletine benzetti. Olsen, insanlardan yaşam ile ölüm arasında tercih yapmalarının istendiğini savunarak, yetkilileri sert önlemler alan diğer İskandinavya ülkelerini örnek almaya davet etti.

Peru'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 139 kişi öldü

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 139 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 301'e yükseldi, vaka sayısı ise 4 bin 358 artarak 191 bin 758'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 82 bin 731 oldu.

Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Sudan'da COVID-19 vaka sayısı 6 bini aştı

Doğu Afrika ülkesi Sudan’da, COVID-19 vaka sayısı 216 artarak 6 bin 81'e ulaştı.

COVID-19 nedeniyle toplam 359 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 14 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 12 olduğu kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde şimdiye kadar 185 bin 996 vaka tespit edildi, 5 bin 82 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya ve Guatemala'da COVID-19'dan ölümler artıyor

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 60 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 1205'e, vaka sayısı ise 1392 artarak 38 bin 27'ye ulaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı da 14 bin 382 oldu.

Guatemala'da ölü sayısı 216'ya yükseldi

Guatemala'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 216 oldu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana "en fazla sayıda günlük ölüm" kayda geçti.

Ülkedeki vaka sayısı ise 331 artarak 6 bin 485'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 1 bin 53 oldu.