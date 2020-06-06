COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 902 bin 338'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 971 bin 54 kişi COVID-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (649 bin 514), Rusya (458 bin 689), İspanya (288 bin 58), İngiltere (284 bin 868), Hindistan (240 bin 932), İtalya (234 bin 531), Peru (187 bin 400), Almanya (185 bin 414) ve İran (169 bin 425) oldu.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

Türkiye'deki vaka sayısı 168 bin 340’a ulaştı. Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

- Fransa 153 bin 55

- Şili 122 bin 499

- Meksika 110 bin 26

- Suudi Arabistan 98 bin 869

- Kanada 94 bin 790

- Pakistan 93 bin 983

- Çin 83 bin 30

- Katar 67 bin 195

- Bangladeş 63 bin 26

- Belçika 59 bin 72

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde COVID-19 nedeniyle 399 bin 286 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 3 milyon 378 bin 10 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 119 bin 758 kişi tedavi görüyor.