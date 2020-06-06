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Libya ordusu Sirte kentinde kontrolü sağladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya ordusu, Sirte kentini darbeci Hafter milislerinden geri aldı.
Darbeci Hafter'e karşı adım adım ilerleyen Libya ordusu Sirte kentinde kontrolü sağladı. Detayları @trthaber muhabiri Elif Akkuş aktardı.https://t.co/ZYmxjxD2IZ pic.twitter.com/elo30qfGNR— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2020
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Etiketler: son dakika Sirte kenti Libya ordusuSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 19:13
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