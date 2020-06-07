Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 904 artarak 36 bin 44'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 997 artışla 676 bin 494'e ulaştı.

COVID-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen 2'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika'da 341 kişi yaşamını yitirdi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 341 artarak 13 bin 511'e yükseldi.

Vaka sayısı ise 3 bin 593 artışla 113 bin 619'a ulaştı.