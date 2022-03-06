Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 16:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da Ukrayna'ya yönelik saldırılar protesto edildi: 700 gözaltı
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, ülke içinde de protesto ediliyor. Moskova'da hafta sonu çok sayıda kişi sokağa çıktı, "Savaşa Hayır" sloganları attı.
Kızıl Meydan civarındaki Manej'de düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu.
Polis bin 700'den fazla protestocuyu gözaltına aldı. Saldırıların başlangıcından bu yana gözaltına alınanların sayısı 11 bini geçti.
Bir kadının yaka paça götürüldüğü anlar kameralara yansıdı.
Bu arada Kremlin'in politikalarına destek veren bazı Ruslar da Moskova'da arabalarıyla konvoy düzenledi.
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