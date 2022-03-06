Kızıl Meydan civarındaki Manej'de düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu.

Polis bin 700'den fazla protestocuyu gözaltına aldı. Saldırıların başlangıcından bu yana gözaltına alınanların sayısı 11 bini geçti.



Bir kadının yaka paça götürüldüğü anlar kameralara yansıdı.

Bu arada Kremlin'in politikalarına destek veren bazı Ruslar da Moskova'da arabalarıyla konvoy düzenledi.