Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 13:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber ekibinin yakınına bomba düştü
TRT Haber ekibi Ukrayna Irpin'de sivillerin tahliyesini görüntülerken, Rus ordusunun saldırı anlarına şahit oldu. Bir bomba ise TRT Haber ekibinin yakınlarına düştü.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Başkent Kiev'e çok yakın bir nokta olan Irpin'de yoğun çatışmalar yaşanıyor.
TRT Haber ekibi de o sıcak anların ortasında kaldı.
Sivillerin tahliyesini görüntüleyen TRT Haber ekibinin yakınlarına bomba düştü.
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