Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Başkent Kiev'e çok yakın bir nokta olan Irpin'de yoğun çatışmalar yaşanıyor.

TRT Haber ekibi de o sıcak anların ortasında kaldı.

Sivillerin tahliyesini görüntüleyen TRT Haber ekibinin yakınlarına bomba düştü.