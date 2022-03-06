Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy paylaştığı yeni videoda Ukrayna halkına "Ukraynalılar! Yarınımızı artık kazandık. Ama hala bugünümüz için savaşıyoruz. Yaşam ve kölelik arasında seçim yapıyoruz ve savaşıyoruz" dedi.

"Dünyanın gökyüzünü Rus füzelerine kapatacak gücü var" diyen Zelenskiy, her gün birçok devletin liderleriyle, iş dünyasının liderleriyle konuştuğunu söyledi.

"Bunlar güvenimizi artıran konuşmalar. Çünkü dünya iyiliğin tarafındaysa asla karanlığa düşmeyecektir."

"İşgal operasyonu uzun zamandır hazırlanıyordu"

Ukrayna halkına seslenen Zelenskiy, ülkeyi yeniden inşa etmeye hazır olduklarını söyledi.

"Ukraynalılar! 11 gündür savaşıyoruz. Özgürlük için. Devlet için. Biz sabrettik. Ülkemizi nasıl yeniden inşa edeceğimizi şimdiden biliyoruz."

Esir düşen Rus askerlerinin harita ve planlarını ele geçirdiklerini söyleyen Zelenskiy, bu planlara dayanarak işgal operasyonunun uzun zamandır hazırlandığını vurguladı.

"Hep birlikte bu işgale dayandık. Hep birlikte Ukrayna'yı savunacağız. Bu sadece öylesine bir söz değil bu bizim gerçeğimiz ve bundan kimse şüphe duymasın çünkü biz bu gücü köklerimizden alıyoruz. Bugün Herson'da olan şeyler bütün Ukrayna'nın ruhunu gösteriyor. İşgalcilere silahsız bir şekilde karşı çıkıp 'biz Ukraynayız' dediler. İşte Ukrayna budur! Cesur halkım biz asla düşmana topraklarımızı vermeyeceğiz."