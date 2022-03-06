Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Ukrayna'da 1,5 milyondan fazla mülteci komşu ülkelere geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'da 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.
Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıları nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.
10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini belirten Grandi, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en hızlı büyüyen mülteci krizi." ifadesini kullandı.
Öte yandan, BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Moldova, Slovakya, Romanya ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.
BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.
Etiketler: Ukrayna Birleşmiş Milletler Rusya
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