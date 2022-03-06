Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: Yurt dışına para transferi sınırlandırıldı
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Rusya’da gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle mali istikrara yönelik ek karar alındığı açıklandı.
Açıklamada, "Önceki kararlara ilaveten, gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi" bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Rusya
Sıradaki Haber
BM: Ukrayna'da 1,5 milyondan fazla mülteci komşu ülkelere geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz