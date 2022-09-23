Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere yönelik destek mitingi
Rusya’nın başkenti Moskova’da Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgelere yönelik düzenlenen destek mitingine, çok sayıda kişi katıldı. Gösteriye yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı açıklandı.
Rusya’da Kremlin Sarayı yakınlarındaki Manej Meydanı’nda bir araya gelen göstericiler Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerine yönelik destek sloganları attı.
Meydanda birçok sanatçı da konser verirken göstericilerin Rus bayrakları taşıdığı görüldü.
[Fotoğraf: AA]
Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı, gösteriye yaklaşık 50 bin kişinin katıldığını açıkladı.
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