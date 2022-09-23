Çin'in Hıbey eyaletinin Tangşan şehrinde 10 Haziran'da bir restoranda yemek yiyen kadınların kendilerine sarkıntılık eden bir adam ve yanındakilerce darbedildi.

Guangyang İlçe Halk Mahkemesi, 41 yaşındaki sanık Çın Cicı'nın "kavga çıkarma", "kasten yaralama", "kamu düzenini bozma" suçlarını işlediğine hükmetti.

Baş faile 24 yıl hapis

Mahkemenin kararında, Çın'ın daha önce adam kaçırma ve saldırı suçlarından aranan bir kanun kaçağı olduğu, onunla bağlantılı 27 kişinin daha "mafya tipi suç şebekesi" oluşturarak şiddet, alıkoyma, kasten yaralama, yasa dışı kumarhane işletme, soygun ve yasa dışı kazançları gizleme suçlarını işlediği belirtildi.

Mahkeme, Çın'ı 24 yıl hapis ve 320 bin yuan (45 bin dolar) para cezasına, 6'sı kadınlara yönelik saldırıya karışan, şebekeye mensup 27 sanığı ise 6 ay ila 11 yıl hapse mahkum etti.

Hem kadınlara sarkıntılık ettiler hem de saldırdılar

Tangşan'da 10 Haziran'da yaşanan olayda, barbekü restoranında yemek yiyen 4 genç kadın, şebekenin elebaşı olduğu belirtilen Çın'ın sarkıntılık girişimine karşılık vermelerinin ardından saldırıya uğramıştı.

Kadınların, Çın ve restoranın sahibinin de aralarında olduğu grup tarafından darbedildiği olayın güvenlik kameralarnca kaydedilen görüntülerinin internette yayınlanması Çin'de infiale yol açmış, kadına yönelik şiddet konusundaki tartışmaları gündeme getirmişti.

Öte yandan Hıbey Eyaleti Komünist Parti Disiplin İnceleme Komisyonu, aralarında olayın yaşandığı Lubey ilçesinin Kamu Güvenliği Bürosu Başkanı Ma Aycun'un da olduğu 8 polisin "soruşturmada görülen adli ve disiplin ihlalleri nedeniyle" gözaltına alındığını bildirmişti. Polisler rüşvet ve yetkiyi suiistimal yoluyla mafya tipi örgütün suçlarını örtmekle suçlanmıştı.