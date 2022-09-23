Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'da KGAÖ tatbikatları yapılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kazakistan'da 26 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü tatbikatlarının yapılacağı açıklandı.
Kazakistan'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) tatbikatları yapılacak.
Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatlar ülkenin güneyindeki Cambıl ve Almatı eyaletlerinin sınırlarında gerçekleşecek.
“Etkileşim-2022”, “Arama-2022” ve “Kademe-2022” gibi üç başlık altında yapılacak tatbikatlara, KGAÖ’ya üye ülkelerin acil harekat birimleri katılacak.
Örgüte üye ülkelerin söz konusu birimleri, 30 Eylül’e kadar Kazakistan’a sevk edilecek.
Son Haberler
- 20:19
- 20:06
- 19:53
- 19:46
- 19:22
Sıradaki Haber
Çin'den ABD'ye 'soğuk savaş' uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz