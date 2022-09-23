Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri 1'i çocuk 11 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1’i çocuk 11 Filistinliyi yaraladı.
İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Kalkilya kentine bağlı Kefer Kaddum beldesinde Filistinlilerin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlediği protestolara müdahale etti.
İsrail güçlerinin gerçek mermi, plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba kullanması sonucu, 1 çocuk gerçek mermiyle bacağından yaralandı.
Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor
Gösterilerde 10 kişi plastik mermiyle yaralanırken, onlarca kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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