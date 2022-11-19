Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 19:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rusya'da petrol boru hattında patlama
Rusya'nın Leningrad bölgesindeki petrol boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Yangının basınç nedeniyle çıktığı ifade edilirken, kazanın nedenine ilişkin araştırma devam ediyor.
Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Bengardovka ile Kovalevo kentleri arasında kalan bir mevkiden geçen petrol boru hattında büyük bir patlama meydana geldi.
St. Petersburg kentinden de görülebilen patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı.
Kazanın nedenine ilişkin araştırma devam ediyor
Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko patlamayla ilgili bilgi verdi:
"İtfaiye ve kurtarma ekipleri Bengardovka ile Kovalevo arasında petrol boru hattında basınç nedeniyle çıkan yangını söndürdü. Yerleşim alanlarına uzaklık nedeniyle yangının yayılması riski yoktur. Kazanın nedenlerine dair araştırma devam ediyor."
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