Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.06.2025 09:40

Rusya'da otoyol köprüsü yolcu treninin üzerine çöktü: 7 ölü

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da otoyol köprüsü yolcu treninin üzerine çöktü: 7 ölü
[Fotograf: Reuters]

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki otoyol köprüsünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Bogomaz, "Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 çocuk dahil 66 kişi yaralandı. Bunlardan 44'ü hastaneye kaldırıldı, 22'si ise ayakta tedavi edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, köprünün ulaşıma müdahale edilmesi sonucu çöktüğü savunuldu.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail yardım almaya çalışan Filistinlilere saldırdı: 31 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
İzmir'deki grev 4'üncü gününde: Çöpler yollara taştı
11:11
Emtia piyasalarında tarife belirsizlikleri baskı oluşturdu
11:27
MİT’ten yurt dışında nokta DEAŞ operasyonu
11:01
İŞKUR'un yapay zeka destekli sistemine yoğun ilgi
10:55
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
10:55
Fransa'da çıkan olaylarda bir kişi öldü, 427 kişi gözaltına alındı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail, Gazze’de yardım için toplananlara saldırdı
Soykırımcı İsrail, Gazze’de yardım için toplananlara saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ