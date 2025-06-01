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Dünya
AA 01.06.2025 08:26

Soykırımcı İsrail yardım almaya çalışan Filistinlilere saldırdı: 31 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yönelik iki ayrı noktada düzenlediği saldırılarda, en az 31 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail yardım almaya çalışan Filistinlilere saldırdı: 31 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Refah’ın Mevasi bölgesinde insani yardım dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışan sivillere zırhlı araçlardan doğrudan ateş açtı.

Saldırıda en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi 150 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi’nin ortasında bulunan Netzarim Koridoru çevresinde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, yardım almak üzere toplanan sivilleri hedef aldı.

Soykırımcı İsrail yardım almaya çalışan Filistinlilere saldırdı: 31 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze’ye insani yardımların girişini engelliyor

Bu saldırıda da ilk belirlemelere göre, en az 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 26 kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki Avde Hastanesi, yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini duyurdu.

Filistinli yetkililer, Netzarim ve Refah bölgelerindeki yardım noktalarının “insani yardım” adı altında ölüm tuzaklarına dönüştüğünü, İsrail’in sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını vurguluyor. Son haftalarda bu bölgelerde benzer saldırılar sık sık yaşanıyor.

Filistin sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklar, uluslararası topluma harekete geçmesi ve güvenli insani koridorların açılması için acil müdahale çağrısında bulundu.

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Soykırımcı İsrail, Gazze’de yardım için toplananlara saldırdı
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