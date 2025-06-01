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Dünya
AA 01.06.2025 02:25

Fransa'da PSG olayları çıktı: 81 gözaltı

Fransız Paris Saint-Germain takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olaylarda en az 81 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da PSG olayları çıktı: 81 gözaltı

Fransız Paris Saint-Germain'nin (PSG) galibiyetinin ardından başkent Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, takımın renkleriyle aydınlatıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG

Paris sokaklarında, Parc des Princes stadı etrafında ve başkent çevresinde PSG taraftarları, takımlarının zaferini coşkuyla ve havai fişeklerle kutluyor.

Fransa'da PSG olayları çıktı: 81 gözaltı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Parc des Princes stadının etrafında ve Şanzelize Caddesi'nde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulunduğu görülüyor.

Banliyö treni istasyonunda izdiham

Öte yandan stadın etrafında bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verilirken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için, güvenlik şeridini aşarak yola atladı.

PSG'nin zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesi'ne gitmek isteyen taraftarlar, bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.

Le Figaro gazetesi, PSG'nin zaferi sonrası Paris'te çıkan olaylarda en az 81 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Yetkililer, maç nedeniyle olası taşkınlıkları önlemek adına, Paris'teki bazı metro duraklarının yerel saatle 18.00'den itibaren kapatılmasına karar vermişti.

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