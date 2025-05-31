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Dünya
AA 31.05.2025 18:45

Hamas ABD'nin ateşkes önerisine cevap verdi

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisine dair cevabını arabuluculara teslim ettiklerini açıkladı.

Hamas ABD'nin ateşkes önerisine cevap verdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Ulusal istişare turunun ardından ve halkımıza ve onun yaşadığı acılara karşı yüksek sorumluluğumuzdan hareketle, Hamas bugün, ABD'li temsilci Steve Witkoff’un son önerisine yönelik cevabını arabuluculara teslim etti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Bu anlaşma çerçevesinde, ellerindeki hayatta olan on esirin serbest bırakılacağı ve buna ek olarak on sekiz cenazenin teslim edileceği aktarılan açıklamada, buna karşılık, üzerinde mutabık kalınacak sayıda Filistinli esirin de serbest bırakılacağı kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, önceki dün düzenlediği basın brifinginde, "Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan’ın (Donald Trump), Hamas’a, İsrail'in de destekleyip onayladığı bir ateşkes önerisini sunduğunu teyit edebilirim. Bu öneri Hamas'a gönderilmeden önce İsrail tarafından onaylandı. Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim" demişti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu önerinin, Hareket'in ilgili birimlerince "sorumluluk bilinciyle" incelendiği belirtilmiş ve verilecek cevabın, "Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" ifade edilmişti.

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