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Dünya
AA 01.06.2025 04:25

9 çocuğunu kaybeden Filistinli baba da yaşamını yitirdi

Soykırımcı İsrail'in 24 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği ve 9 çocuğunun ölümüne neden olan hava saldırısında yaralanan baba Hamdi en-Neccar da hayatını kaybetti.

9 çocuğunu kaybeden Filistinli baba da yaşamını yitirdi
[Hamdi en-Neccar yoğun bakımda tedavi görürken | Fotoğraf: AA]

Katil İsrail'in 9 çocuğunun ölümüne neden olan hava saldırısında yaralanan baba Hamdi en-Neccar Neccar, işgalci İsrail güçlerinin Han Yunus'taki evine düzenlediği bombalı saldırıda ağır yaralandı.

Yerel sağlık kaynaklarından yapılan açıklamada, saldırıda 9 çocuğunu kaybeden ve tedavi gören Neccar'ın da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 24 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'nde doktorluk yapan Ela en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkmasının ardından evinin hedef alındığını duyurmuştu.

Filistinli kadın doktor, soykırımcı İsrail'in saldırısında 9 çocuğunu kaybetti
Filistinli kadın doktor, soykırımcı İsrail'in saldırısında 9 çocuğunu kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun şiddetli saldırısında Filistinli kadın doktor Neccar'ın en büyüğü 12 yaşında olan 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiğini ifade eden Burş, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar'ın eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktarmıştı.

Saldırının Gazze'deki sağlık personelinin katlandığı gerçekliğin bir örneği olduğuna dikkati çeken Burş, "Acıyı tarif etmek için kelimeler yetersiz kalır. Gazze'de hedef alınanlar yalnızca sağlık çalışanları değil; İsrail'in saldırıları daha da ileri giderek tüm aileleri yok ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

"Kendini hasta çocuklara adamak için hastaneye gelen bir doktor"

Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada da hastane doktorlarından Yusur Ebu er-Riş'in sözlerine yer verildi.

Doktor Riş, acılı Neccar'ın sabırlı bir şekilde ameliyathaneye alınan oğlunun kapısında beklediğini ifade etti.

Riş, 9 çocuğunu kaybeden anne Neccar'dan bahsederken, şunları kaydetti:

"Gazze’deki zorlu koşullarda, acının detaylarını tarif etmenin bile yeni bir acıya dönüştüğü bu yerde, kendi çocuklarını geride bırakıp görevini yapmak ve kendini hasta çocuklara adamak için hastaneye gelen bir doktor…"

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